Oudste kinderen Ruinerwold betreuren onrust in woonplek jongsten

De oudste vier kinderen van het Ruinerwold-gezin betreuren het dat door toedoen van vader Gerrit Jan van D. en verdachte Josef B. onrust is veroorzaakt onder bewoners van het Veluwse dorp waar de vader en jongste kinderen van het gezin wonen. Dat laten zij via hun advocaat Corinne Jeekel weten in een verklaring. ,,Wat hen nog het meeste raakt, is dat Josef B. daarmee de zo waardevolle anonimiteit van hun jongere broer en zusjes geweld heeft aangedaan.”

,,Hierdoor is hun verblijfplaats uiteindelijk bekend geworden en is daarmee een einde gekomen aan de voor hen zo noodzakelijke rust en veiligheid. Terwijl zij die juist nu, bij de start van hun integratie in onze samenleving, zo ontzettend hard nodig hebben”, aldus Jeekel namens de oudste vier kinderen.

Deze site is in eerdere berichten altijd terughoudend geweest over de nieuwe woonplek van de jongste vier kinderen. Een plaatsnaam is nooit genoemd, er wordt altijd geschreven over ‘een Veluwse gemeente’.

De Telegraaf meldde eerder vandaag dat in de met name genoemde gemeente onrust is ontstaan, omdat de vader in zijn rolstoel wordt voortgeduwd door de Oostenrijkse klusjesman Josef B. en als een soort colporteur langs deuren gaat op zoek naar klusjes. Ook zou de gemeente de huur betalen van de woning waar de jongste kinderen wonen. In de verklaring van de oudste vier wordt dat laatste weersproken. ,,Er is wel degelijk een reële en op de financiële situatie van de bewoners afgestemde huursom overeengekomen.”

Zij spreken tevens ,,een woord van dank uit” dat de gemeente hun jongere broer en zusjes destijds woongelegenheid heeft geboden. ,,Dat was in een voor hen zeer onrustige en kritieke periode, waarin hun vader was gedetineerd en de strafrechtelijke procedure nog maar net was gestart (met naar verwachting een lange gevangenisstraf in het vooruitzicht).”

De burgemeester van het dorp informeerde deze week de fractievoorzitters in de gemeente over het bieden van onderdak aan kinderen uit de Ruinerwold-zaak. Daarop kwamen vanuit de gemeenschap vragen en reacties.

Beslaglegging

De oudste kinderen hebben via hun advocaat conservatoir derdenbeslag laten leggen op de ruim 95.000 euro die vader Gerrit Jan terug nog zou krijgen van het Openbaar Ministerie (OM). Dit bedrag aan contant geld werd in oktober 2019 in beslag genomen bij de inval op de boerderij in Ruinerwold. Van D. is vanwege zijn herseninfarct niet in staat terecht te staan, oordeelde de rechtbank eerder. De vier oudste kinderen kondigden daarna aan een civiele procedure te starten tegen hun vader, waarmee ze dus ook de uitbetaling van het geld aan hem willen voorkomen.

Het OM wil niet zeggen of het geld inderdaad niet is uitgekeerd. ,,Het is niet onze rol om daar iets over te zeggen, dat ligt veel meer bij die vier kinderen en hun advocaat”, aldus een woordvoerder woensdagavond.

