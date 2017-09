'Ouderwetse' schoen voor aardrijkskundedocent weer hip

Maar Patta is niet de enige die de waarde van de comfortabele schoen in ziet. Van de Ven stond te springen toen designerduo Schepers Bosman bij Mephisto Nederland aanklopte voor een afspraak. Of ze voor de Amsterdam Fashion Week wat schoenen konden krijgen. En geen kekke kleurtjes, maar gewoon: bruine of zwarte Rainbows.



,,Het zijn gewoon heel mooie, ondergewaardeerde schoenen'', zeggen Anne (28) en Sanne (29) van Schepers Bosman in koor. ,,Iconisch en ambachtelijk gemaakt. Niks lijmen, maar alles is gestikt. Prachtig,'' vertelt Anne. Ze dragen zelf ook Mephisto's. Sanne: ,,Vooral ouderen wijzen ons op het suffe imago. Maar mensen onder de 25 vinden ze ontzettend mooi.'' Hun modellen liepen er ook op weg. ,,Die kenden Mephisto's al van de hippe plekken in Parijs. Dus zij waren blij dat ze hier op mochten lopen.''



Ook Thijs Willekes, bekend van het televisieprogramma de Modepolitie, heeft de loafers al gespot. ,,Ik zag jongeren in New York er al op lopen en nu is het ook in Nederland opgepikt.'' Echt 'hipster-schoeisel' aldus Willikes. ,,In mijn optiek is dit een trend die samengaat met de opa-horloge, baarden en pantalons.''



Zijn smaak is het niet: ,,Het is net als die lelijke slippers die je van de zomer zag. Hou oubolliger hoe beter. En dan ook met die witte sokken erin: normaal zouden we dat spuuglelijk vinden, en nu maken we er iets hips van.'' Toch ziet hij ook wel in waarom ze een comeback maken: ,,Die schoenen zijn supercomfortabel. Dat is wel weer een fijn pluspuntje waarom ze wel het overwegen waard zijn.''