Ouders zwaar verwaarloosd jongetje (8) in Winterswijk vragen om vrijlating

Het destijds 8-jarige jongetje dat in de zomer van 2017 zwaar verwaarloosd, mishandeld en ondervoed op een Winterswijkse camping werd gevonden , wordt in augustus verhoord in het hoger beroep tegen zijn ouders. Dat bleek vandaag voor het gerechtshof in Arnhem, waar de advocaten van de ouders ook om vrijlating vroegen.

Het jongetje werd 22 juli vorig jaar betrapt op camping De Twee Bruggen bij Winterswijk, bij het stelen van eten uit de koelkast van de buren. Het joch was sterk vermagerd en vervuild en had striemen op zijn polsen. Hij vertelde een agent dat hij van zijn vader vrijwel elke avond moest slapen in een afgesloten kist.

Ook werd hij dan vastgebonden. Hij werd niet schoongemaakt terwijl hij in zijn eigen urine en poep lag, kreeg te weinig te eten en werd niet naar de dokter gebracht voor behandeling. De 8-jarige had onder meer uitslag en zweren over zijn hele lichaam.

Reden van hoger beroep

De Duitse vader en moeder, Jessica T. en Udo D., beide 36, werden allebei in augustus 2018 veroordeeld tot drie jaar cel door de rechtbank in Zutphen. Het Openbaar Ministerie had toen 5 jaar cel tegen hen geëist en ging daarom in beroep. De aanklager in hoger beroep stelt bovendien dat er over een veel langere periode is verwaarloosd dan wat eerder bewezen is verklaard. Behalve de aanklager ging ook de moeder in hoger beroep: die zegt niet te hebben geweten van de mishandeling en verwaarlozing.

Het hof heeft laten onderzoeken of het schadelijk zou zijn voor het nu 10-jarige jongetje om te worden verhoord over zijn mishandeling en verwaarlozing. Dat leek niet het geval.

Nederlandse regels invrijheidstelling

Op de zitting van vandaag brachten de advocaten naar voren dat de ouders inmiddels tweederde hebben uitgezeten van de straf die de rechtbank hen oplegde. Volgens de regels voor vervroegde invrijheidstelling in Nederland betekent dat dat ze afgelopen zondag vrij zouden zijn gekomen als 3 jaar cel hun definitieve straf zou zijn.

Daarom vroegen de advocaten het gerechtshof om vrijlating van de twee, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak in hoger beroep. Voordat dat zo ver is, volgt in september eerst ook nog een regiezitting.