Ouders verdacht van vastbinden 16-jarige zoon aan stoel en mishandelen met ijzeren staaf

Een strafzaak tegen een vader (50) en een 39-jarige moeder die hun 16-jarige zoon op een stoel zouden hebben vastgebonden en hebben mishandeld, is vrijdagochtend door de politierechter stilgelegd. De zaak wordt doorverwezen naar de meervoudige strafkamer waar drie rechters zich opnieuw over de zaak buigen.

Het gaat om een opmerkelijke strafzaak. In augustus vorig jaar zouden de ouders hun kind op een stoel hebben gezet en met kabelbinders hebben vastgebonden. Dit gebeurde op een zondagochtend. Pas maandag werd de jongen losgemaakt, kort voor de komst van de politie. Nadat de agenten vertrokken, werd de jongen opnieuw vastgebonden, zo luidt de verdenking. Daarna zou hij tot dinsdag vastgebonden hebben gezeten in Leek, een dorpje op de grens van Groningen en Drenthe.

De jongen zou, terwijl hij vastzat, met een schroevendraaier in zijn benen zijn geprikt en met een ijzeren staaf zijn geslagen. De vader ontkent de mishandelingen. Hij noemde dat ‘kletsverhalen’. Volgens de vader hebben ze vooral met elkaar gepraat.

Vrienden van de jongen sloegen alarm. Al langere tijd deden verhalen de ronde dat de jongen thuis werd mishandeld. Zelf vertelde hij daar ook over, maar niet altijd even duidelijk. Op een feestje vertelde hij dat zijn ouders hem hadden vastgebonden en mishandeld. Twee jaar eerder zou hij door zijn vader zijn gestoken met een schaar. Dat gebeurde op het sportveld. Het slachtoffer is een talentvol jeugdatleet.

Wiet en geheime telefoon

Beide ouders waren vanochtend niet heel spraakzaam en konden zich veel niet herinneren, zeiden ze. Dat ze hun zoon hadden vastgebonden gaven ze moeizaam toe. Ze hadden ontdekt dat hun zoon een ‘geheime telefoon’ had en ook dat hij wiet rookte. Hun angst was dat de jongen zichzelf wat aan zou doen. ,,Hij was agressief. Hadden we hem niet vastgebonden, dan was het drama nog veel groter geweest’’, zei de vader.

Opmerkelijk is dat de ouders na de aangifte door de politie slechts summier zijn gehoord. Over de mishandelingen is helemaal niet gesproken met de politie. Voor de politierechter was dit mede een reden de strafzaak niet af te handelen.

De rechter sprak nadat ze uitvoerig met de ouders had gesproken van zeer ernstige verdenkingen. Zij stelde dat de politierechter een gevangenisstraf kan opleggen tot maximaal een jaar. De meervoudige strafkamer kent deze beperking niet. Ook gaf de politierechter opdracht om beide verdachten door een gedragsdeskundige te laten onderzoeken. Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak wordt voortgezet.

