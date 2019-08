Ouders strijden al bijna 6 jaar voor overleden baby Luna: ‘Ze had niet hoeven sterven’

Het verdriet hangt aan de voordeur. Het is een krans met de naam van baby Luna erop. Het verdriet staat boven in de roze babykamer. Het is een ledikantje met kinderboeken en een gedoofde kaars. Het verdriet ligt op tafel in de woonkamer. Het zijn schilderijen, die geholpen hebben om de pijn iets draaglijker te maken. Maar bovenal zit het verdriet in het hart van Marloes Schuiling (42) en haar man Chris (46).