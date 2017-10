Ouders Onur treuren: ‘Hoe wanhopig moet hij zijn geweest?’

,,Op zaterdag hebben ze de foto eerst via Snapchat verstuurd. Daar blijft de foto enkele seconden zichtbaar. Daarna is die verstuurd in Whatsappgroepen. We hebben gehoord dat Onur ze heeft gesmeekt, echt gesmeekt, om er mee te stoppen. Ik kan er niet meer tegen, heeft hij gezegd.”

Maar de volgende dag zetten ze de foto toch op het razend populaire Instagram. „Ze hebben daar over na kunnen denken, een nachtje over kunnen slapen. Als je het dan toch doet, dan doe je het willens en wetens om iemand kapot te maken. Dat is geen opwelling. Dat maakt het treiteren niet onschuldig meer. Je kunt zeggen: ach, het zijn kinderen… Onur was ook nog maar een kind, maar hij is weg.”

De foto op Instagram was getagged met zijn naam erbij. Klaarblijkelijk om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk vrienden, kennissen en zelfs familieleden de foto zouden zien. Tot aan familie in Turkije toe. Dat gebeurde. Het is nota bene een familielid uit Turkije dat Özlem belt dat hij online staat.

Volledig scherm Onur © Carlo ter Ellen DTCT Aan de muren in huis hangen veel foto’s van Onur; een blije sportieve jongen. Boven het dressoir hangt een collage, als een soort monumentje. Özlem kijkt en ziet daar de onschuld van haar jongen, die nog vol plannen zat en als puber zo nieuwsgierig was naar het leven. ,,Mijn hart breekt als ik er aan denk, welke lelijke reacties hij allemaal heeft gekregen en hoe hij belachelijk is gemaakt. Hoe wanhopig hij moet zijn geweest. De pijn die ik daarbij voel... Mensen kunnen oordelen en zeggen wat ze willen. Maar de enige fout die Onur heeft begaan is dat hij een foto stuurde, naar één van die meisjes die hij vertrouwde. Dat is naïef. Maar dat maakt hem nergens schuldig aan.”

Ze hoorden dat hij van één van die meisjes ook pikante foto’s moet hebben gekregen. ,,Maar Onur heeft die niet gedeeld. Omdat hij zo niet was. Omdat we hem hebben opgevoed om met respect om te gaan met anderen.” Ze voelen zich geschoffeerd, dat de officier ‘niet het hart heeft gehad’ om hen persoonlijk in te lichten. Ze hebben twee keer contact gehad, de laatste keer in april, zeggen ze. Ze vonden hem toen op zijn zachtst gezegd in toon en houding weinig meelevend. Hij had vooral gepraat over misdrijven door jongeren die niet waren vervolgd. Ze kregen er een slecht gevoel bij.

Via een artikel 12 bij het Hof in Arnhem willen ze alsnog vervolging afdwingen. Hun advocaat heeft al drie keer om het onderzoeksdossier gevraagd, maar krijgt geen antwoord, zeggen ze. Onurs telefoon, die vermoedelijk veel informatie bevat, hebben ze ook nog niet terug. Een oom spreekt uit, wat Hakan en Özlem liever niet willen. ,,Wij zijn ook Nederlanders. Maar gaat het zo, omdat wij een zwarte kop hebben?” Het spookt door hun hoofden, maar zo willen zij dat eigenlijk niet denken. Onur sprong van een 15-verdiepingen hoge flat.

Vanuit de woonkamer van hun koophuis zien ze dat gehate gebouw. Sinds 19 februari hebben ze de rolluiken naar beneden om het niet te hoeven zien. Maar zelfs dan zitten ze eigenlijk altijd in de achterkamer. Ze nemen nooit meer de voordeur, gaan achterom om zo min mogelijk dat gebouw te hoeven zien. ,,Maar je ogen worden toch elke seconde naar die plek getrokken, of je wilt of niet.” De fatale dagen malen door hun hoofden in de vele slapeloze nachten. ,,De zaterdag ervoor hebben we gebarbecued, zijn beste vriend was er bij. Het was heel gezellig. Op zondagochtend hebben we met het gezin ontbeten. Onur was vrolijk en maakte grappen. Hij had net een stageplek gevonden. Niet iemand die uit het leven wil stappen.”

Daarna gingen ze naar Özlems moeder, die pal achter de flat woont. Daar heeft hij mogelijk gezien dat zijn foto nu ook op Instagram stond. ,,Hij zei dat hij even wegging: over vijf minuutjes ben ik terug, zei-ie.” In de tussentijd krijgt Özlem dan het telefoontje uit Turkije over de foto. Ze appt haar zoon: kom naar huis. En daarna: ik weet van de foto, het is niet erg, kom praten…

Maar de berichten worden niet meer gelezen. Dan hoort ze de ambulance, vlak voor de flat. De Enschedese besteed er nog geen aandacht aan. Tot een nichtje aan de deur staat: ‘er is daar iemand gesprongen’. Alleen met een vriendinnetje heeft Onur vlak voor zijn sprong nog wat korte appjes uitgewisseld, om 15.16 uur. “K heb van je gehouden”. Twee minuten later gevolgd door: ‘Ik ga nu doei. Je kan sturen wat je wil, het heeft geen nut...’ Dan nog twintig hartjes. Zij appt in paniek terug, 8 berichten in een minuut tijd: ‘Doe normaal’. En: 'Ey Onur, Onur’. Maar er komt geen antwoord meer. Vermoedelijk heeft Onur willekeurig in de flat aangebeld, tot iemand de deur opende en hij naar de bovenste etage kon gaan.

Volledig scherm Bloemen bij Onur's huis, daags na zijn overlijden. © Lucien Baard

De dag erna spelen zich hartverscheurende taferelen af voor de flat, en bij de woning van Onur, amper 50 meter daar vandaan. Honderden schoolkinderen verzamelen zich spontaan voor hun huis. Meisjes en jongens vallen elkaar huilend in de voortuin in de armen. Onur is in Adana begraven. Het gezin blijft vijf maanden daar, ‘om nog bij hem te zijn en afscheid te nemen’. ,,Maar ja, afscheid nemen? Dat kan je helemaal niet”, zeggen Hakan en Özlem. Om hem daar te begraven is een hels dilemma. Liever gewoon in Enschede. Maar dat je in Nederland grafrechten huurt stuit tegen de borst. In Adana is er een familiegraf, op gekochte grond, voor altijd en eeuwig. Dat geeft de doorslag.

Hakan en Özlem hadden daarna gezworen nooit in de media te verschijnen, vooral om hun twee andere kinderen van 11 en 2,5 jaar te beschermen. Maar ook om justitie en politie alle ruimte te geven om recht te doen. Nu voelen ze zich gedwongen. ,,We zijn het zat. Er is met ons gespeeld. En iedereen mag het weten hoe dit gaat. Is dit rechtvaardigheid ineen beschaafd land?”

Onurs oom, die zich eerder opwierp als woordvoerder: ,,Iedereen moet het weten. Van burgers tot kamerlid en Koning. Er moet iets veranderen. Want dit kan ieder kind overkomen.” Het OM zegt in een schriftelijke reactie dat de advocaat van de familie ‘alle stukken zal krijgen die hij nodig heeft voor een artikel 12-procedure’. Benadrukt wordt dat ‘lang en zorgvuldig’ alles is afgewogen. ,,In deze zaak was de schade voor iedereen zo groot, dat er zo mogelijk met nog grotere zorgvuldigheid gekeken is naar de belangen van alle betrokkenen. Dat de ouders dat niet zo ervaren, is begrijpelijk.”

Het OM meent dat destijds is afgesproken de communicatie verder via de advocaat te doen. Ze hebben hem ingelicht over het voorwaardelijk sepot.