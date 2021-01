Ouders maken zich zorgen om lager schooladvies door corona: Laat eindtoets doorgaan

‘Grapje’ over gijzeling leidt tot waarschu­wings­schot en twee aanhoudin­gen

17 januari OOSTERHOUT - De politie is in de nacht van zaterdag op zondag in kogelvrije vesten uitgerukt naar een pand in Oosterhout. Volgens een melding zouden er in het gebouw mensen onder bedreiging van een vuurwapen gegijzeld worden. Pas na het lossen van een waarschuwingsschot kwamen agenten erachter dat die informatie niet klopte. Desondanks zijn er twee aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie.