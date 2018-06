Ouders leerlingen VMBO Maastricht overwegen juridische stappen na examendrama

,,We gaan eerst bestuursrechtelijk bekijken of de examens alsnog geldig kunnen worden verklaard'', aldus advocaat Wouter Geertsen. ,,Als het niet lukt om de diploma’s alsnog geldig te laten verklaren, dan moet de school komende zomer alles rechttrekken. Door de kinderen alsnog de benodigde examens te laten doen, zodat ze na de vakantie gewoon met hun vervolgopleiding verder kunnen. Zo nodig, willen we dat in een civielrechtelijk geding afdwingen."



Ook wil de advocaat een schadevergoeding van de school voor het annuleren van vakanties, de aanschaf van studiemateriaal voor een vervolgopleiding, en de dreigende studievertraging van een jaar.



Werkt de school niet mee, dan overweegt het kantoor om VMBO Maastricht in een kort geding voor de rechter te slepen. Volgens Geertsen stromen inmiddels de aanmeldingen van ouders bij Van Dijk CS binnen. ,,Leerlingen zijn teleurgesteld en geknakt'', zei de advocaat. ,,We moeten er niet aan denken dat leerlingen een jaar over moeten gaan doen. Dat is voor kinderen van die leeftijd een lange tijd.''