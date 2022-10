Ouders en vriendin van Carlo spreken verdachten geëmotioneerd toe: ‘Wát heeft hij jullie aangedaan?’

Acht van de negen Hilversumse verdachten (allen 19 of 20 jaar) zijn naar de rechtbank in Lelystad gekomen. Alleen Lars van den H. is er niet. Hij is ziek. De drie hoofverdachten (Mees T., Sanil B. en Hein B., verdacht van Carlo's dood) zijn er wel. Op Mees na mag iedereen het proces in vrijheid afwachten.

De eerste spreker vanmorgen was Carlo's vriendin Lisa. Ze noemde Carlo de ‘liefde van mijn leven '. Ze sprak over de onwerkelijke dagen vlak voor zijn overlijden, ‘heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees’. De zorgen die er waren als hij het zou overleven, hoe hij er dan aan toe zou zijn en of ze hem nog zou herkennen. Carlo overleed na enkele dagen coma. ,,Het voelt voor mij alsof Carlo de beslissing om niet verder te leven zelf heeft genomen. Heeft hij zijn dierbaren niet willen belasten met de onmogelijke beslissing over zijn leven of dood?”, zei Lisa. ,,We zullen het nooit weten.”

Quote Mijn werkelijk­heid is dat ik tegen zonsonder­gang huilend bij het graf van Carlo zit Vriendin Lisa

Daarna vertelde ze over haar leven nu. ,,Mijn werkelijkheid is dat ik alleen op vakantie ben gegaan, dat ik de dag daarvoor nog naar zijn graf ben gegaan, alsof ik hem wilde vragen met me mee te gaan… Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zonsondergang huilend bij het graf van Carlo zit, radeloos... Ik wil zo graag weten hoe het met Carlo gaat, het is nog steeds zo gek om te beseffen dat dit allemaal gebeurd is. Ergens heb ik het gevoel dat hij ineens voor me kan staan, maar dan moet ik mezelf uit die droom halen: dat kan niet. Dat zal nooit gebeuren.”

,,Ik sta op, ik werk, ik doe mijn dagelijkse dingen, maar ik ben ook stil blijven staan vanaf 13 juli 2021... Ik moet Carlo in mijn eentje missen, daarbij kan niemand mij helpen. Ik wil dat Carlo nooit vergeten wordt, ik zal hem nooit vergeten. Ik hoop dat er leven is na de dood, dan zie ik hem ooit weer.”

In de zaal was het doodstil. De meeste verdachten keken Lisa aan. Zelf keek ze voor zich uit en pinkte af en toe een traan weg.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De vader van Carlo spreekt de verdachten toe. ,,We willen antwoorden!" © Videostill

‘Mijn lieve, aanhankelijke ventje’

Daarna kwam Carlo's moeder. Ze sprak liefdevol over ‘haar lieve, aanhankelijke ventje die ze negen maanden heeft gedragen’. En over de dag dat ze hoorde dat hij op de IC lag. ,,Ik wens mijn ergste vijand nog niet toe wat er toen door mij heen ging... Hoop had ik niet, omdat ik wist dat ik hem zou verliezen.”

Haar zoon die ze geen dag kon missen. ,,En nu moet dat voor altijd. Ik heb nog steeds niet aanvaard dat hij nooit meer komt en dat hij in een graf ligt. Hij is dood! Niet alleen Carlo is mij afgenomen, ook mijn levensvreugde.”

Aan het eind van haar verhaal deed ze een oproep aan de verdachten: ,,Ik heb één vraag voor de verdachten: wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Want hij is doodgeschopt.. Geslagen… Wat heeft ie gedaan, wát?? Ik hoop dat ik dat antwoord ooit nog eens krijg.”

De vader van Carlo deed daarna een klemmend beroep op de verdachten, ‘de jongvolwassenen’, en ook op hun ouders om het zwijgen te doorbreken. ,,Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood, wees dat voor en spreek je uit! We hebben niets aan misplaatst medeleven, we willen antwoorden.”

Quote Ik hoop dat degene die ruzie kreeg met Carlo, in gewetens­nood komt en iets gaat zeggen Hoofdverdachte Sanil B.

‘Ik kan de antwoorden niet geven’

Hoofdverdachte Sanil B. reageerde na het spreekrecht. Hij zei dat hij het verschrikkelijk vond, en dat hij hoopt dat de echte dader nog eens op staat. ,,Dat degene die ruzie heeft gekregen met Carlo, in gewetensnood komt en iets zal zeggen. Ik vind het afschuwelijk wat er is gebeurd en wat jullie hebben doorstaan. Ik zou willen dat ik de antwoorden heb, maar die kan ik niet geven.”

De rechter liep alle verdachten een voor een langs, of ze wilden reageren. Ze reageerden over het algemeen kort dat ze het vreselijk vonden en wensten de nabestaanden veel sterkte.

Opmerkelijk was dat de verdachten niet of nauwelijks wilden reageren op de daarna door advocaat Laura ter Steeg voorgelezen verklaringen van vrienden van Carlo, die ook op Mallorca waren. Veel verdachten zijn van mening dat de vechtpartijen mede zijn uitgelokt door die vrienden. Sanil B., die tegen Lisa en Carlo's ouders nog het woord nam, hield hij nu bij een kortaf ‘nee’ toen hem werd gevraagd of hij iets wilde zeggen.

Dna op schoen

De afgelopen twee weken werden de negen verdachten ondervraagd over hun rol in de vele vechtpartijen en met name hun betrokkenheid bij de dood van Carlo. Drie van de negen jonge Hilversumse vrienden worden voor Carlo's dood verantwoordelijk gehouden: Mees T., Hein B. en Sanil B. Bij die laatste is dna van Carlo op de schoen aangetroffen.

Alle drie ontkennen echter Carlo te hebben aangeraakt en zéér opvallend is dat geen van de negen verdachten zegt gezien te hebben wie Carlo de fatale klappen of trappen gaf. Ook zijn er geen beelden van de schoppartij. Justitie komt na lang puzzelen en tal van getuigenverhoren toch uit bij Mees, Hein en Sanil.

Volledig scherm Rechtbanktekening van (vlnr rij boven) Stan F., Martijn T., Lars van den H., Lukas O. en Daan van S. (vlnr rij onder) Kaan B., Mees T., Hein B. en Sanil B. tijdens de inhoudelijke behandeling van de Mallorcazaak, die draait om de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Er zijn in deze zaak in totaal negen verdachten. © ANP Nacht vol geweld

De Mallorca-zaak draait om een uitgaansnacht vol geweld tussen groepen dronken Nederlanders op de boulevard van El Arenal op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca. Ruzies die begonnen in cafés en buiten verder escaleerden. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd daarbij in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later in het ziekenhuis overleed. Heuvelman lag al bewusteloos op de grond toen hij nog meerdere keren tegen zijn hoofd zou zijn geschopt. Bij de gevechten raakten ook meerdere mensen gewond. Drie verdachten in de zaak staan terecht voor de dood van Carlo. Zij staan ook terecht voor zaken als poging doodslag en openlijke geweldpleging. De andere zes verdachten staan terecht voor zaken als poging doodslag en/of openlijk geweld.