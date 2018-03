Ouders doen oproep na zelfmoord Ximena (19): verbied levenseindemiddel

Levenseindeterroristen, noemt vader Randy Knol de coöperatie. De coöperatie geeft informatie over een kleur-, geur-, en smaakloos poeder, waarmee iemand zelfmoord kan plegen. Randy: ,,Ze zoeken niet uit of iemand nog te behandelen is. Stellen zich heel radicaal op. Dit is iets dat gestopt moet worden.''



Het ging niet goed met Ximena. In het verleden is ze misbruikt, waarna ze een persoonlijkheidsstoornis heeft ontwikkeld. De laatste tijd kreeg ze te horen dat ze een pijnlijke aandoening had en dat haar verzoek voor een hulphond was afgewezen. Door de stapeling van problemen zag ze geen uitweg meer, zegt haar moeder Caroline aan tafel bij Humberto Tan.



Zonder dat haar ouders het wisten, kocht de 19-jarige vrouw uit Uden een middel op internet. Ze slikte het in en appte haar psycholoog: 'Ik heb een middel ingenomen dat pijnloos is. Zie het niet meer zitten. Sorry dat je me niet hebt kunnen helpen.' Zulke woorden stonden ook in acht afscheidsbrieven die later werden gevonden.