Ouders beslissen of hun kind volgend schooljaar blijft zitten

Overgaan met vijf tekorten? Het kan. Er zijn middelbare scholen die dit jaar een dringend advies afgeven, maar waar uiteindelijk ouders beslissen of hun kind blijft zitten of overgaat naar de volgende klas.

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere overgangsprocedures, vindt ISW Hoogeland in Naaldwijk. Daarom krijgen alle scholieren de kans om over te gaan. ,,Maar”, zegt directeur Han Versloot, ,,in een enkel geval is overgaan bijzonder risicovol. We blijven kritisch. Het laatste wat we willen, is een leerling in het vuil laten zwemmen.”

Alle ouders ontvangen eind juni een advies over het al dan niet bevorderen van hun kind. ,,Als wij denken dat een leerling het niet gaat redden, zullen we dit afraden.” Maar het blijft een advies. ,,Ouders zijn na het horen van onze motivatie vrij om dit wel of niet te volgen. Als ze zeggen ‘het gaat wel lukken’, dan krijgt een leerling het voordeel van de twijfel. Die gaat gewoon mee naar volgend schooljaar.”

Quote Als wij denken dat een leerling het niet gaat redden, zullen we dit afraden. Ouders zijn na het horen van onze motivatie vrij om dit wel of niet te volgen Han Versloot, ISW Hoogeland

Middelbare scholen zijn al langer op zoek naar manieren om te bepalen welke leerlingen overgaan naar het volgende schooljaar. Veel scholen kiezen ervoor niemand te laten zitten. Wel gaat een deel van de scholieren veelal onder voorwaarden over; ze krijgen tot december de tijd om te bewijzen dat ze het echt aankunnen. Ook zijn er locaties die de cijfers van voor de lockdown half maart laten tellen óf daar andere criteria aan toevoegen, bijvoorbeeld de motivatie tijdens het thuiswerken, de gemaakte opdrachten op afstand, maar ook het oordeel van ouders over het thuiswerk van hun kinderen.

Bijzondere keuze

Scholen, zoals ISW Hoogeland, gaan een stap verder. Zij leggen de definitieve beslissing zelfs bij de ouders neer. Sectororganisatie VO-raad noemt die keuze ‘bijzonder’. ,,Natuurlijk is het goed dat scholen met ouders overleggen, zeker in deze bijzondere omstandigheden. Ouders zitten bovenop het thuisonderwijs en het is goed te horen hoe dat gaat. Maar de keuze van overgaan is en blijft de eindverantwoordelijkheid van een school”, verklaart woordvoerder Stan Termeer.

Ook het ministerie van Onderwijs vinden dat docenten het eindoordeel moeten vellen. ,,Als ouders mogen bepalen of hun kind naar de volgende klas gaat, kan dit leiden tot kansenongelijkheid. Vooral mondige en hoogopgeleide ouders zullen daarvan gebruik maken. Dat is niet wenselijk", reageert een woordvoerder. Een gesprek met ouders is prima, vindt het ministerie, maar leraren zijn de professionals die het beste kunnen beoordelen wat de juiste stap is voor een leerling.

Toch is ISW Hoogeland niet de enige school die de beslissing aan ouders laat. Van tenminste één andere school in Amsterdam is bekend dat leerlingen en ouders het eindbesluit nemen. Op die school schrijven leerlingen een motivatiebrief over waarom ze over moeten of juist moeten blijven zitten. Op basis van die brief en de behaalde schoolresultaten bespreken de docenten of ze het daarmee eens zijn. Hun advies leggen ze eind juni voor aan de leerlingen en hun ouders. Die beslissen, met de ouder als verantwoordelijke.

Vragen oproept

ISW-directeur Versloot beseft dat de aanpak vragen oproept. ,,Normaal heeft de school de expertise om te beslissen of een kind in een volgende klas goed af is. Dit schooljaar is anders gelopen. Die informatie hebben wij maar ten dele. Wij kunnen de keuze niet voor honderd procent dichttimmeren, dus betrekken we de ouders. Zij hebben hun kind thuis gezien.”

Quote Wij kunnen de keuze niet voor honderd procent dichttimme­ren, dus betrekken we de ouders. Zij hebben hun kind thuis gezien Han Versloot , ISW Hoogeland