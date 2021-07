Ouder echtpaar uit Eindhoven faket jarenlang alsof het in Zwitserland woont: miljoen euro (!) boete

Een gepensioneerd stel uit Eindhoven moet een boete van miljoen euro betalen omdat de man en vrouw jarenlang belasting ontdoken door te doen alsof ze in Zwitserland woonden. In werkelijkheid pinden ze dagelijks in Eindhoven van hun buitenlandse rekening.

In totaal zou de Nederlandse schatkist tussen 2013 en 2016 ongeveer 1,2 miljoen euro zijn misgelopen door de fraude van het stel. Dat geld is nu alsnog betaald. En met boete van een miljoen euro is de gang naar de rechter voorkomen.

Normaal is gevangenisstraf gebruikelijk bij zo’n omvangrijke belastingontduiking. Maar gezien de gevorderde leeftijd van de twee, blijft die hier achterwege. Op vragen hoe oud de twee dan precies zijn, gaat het Openbaar Ministerie (OM) niet in.

Vastgoed in het buitenland

De Eindhovense zaak kwam naar boven in een gezamenlijk onderzoek van de Belastingdienst, de FIOD en het OM. Dat draait om Nederlanders die over de grens veel vermogen hebben, zoals vastgoed of geld op buitenlandse rekeningen, maar dat niet opgeven aan de Belastingdienst. De schatkist loopt door het ontduiken van de belasting een vermogen mis.

Tijdens het onderzoek hield de Belastingdienst in de gaten wie er in Nederland vaak betaalde met buitenlandse bank- of creditkaarten. Daarna werd gekeken of die mensen verplicht zijn om in Nederland belasting te betalen. Tot slot werd er bij de belastingaangifte gecontroleerd of de betreffende mensen iets opgaven over vermogen in het buitenland. Zodra dit niet het geval was, stelde de FIOD een onderzoek in.

Zwitserse rekening

Het Eindhovense stel was een van de zaken waar een onderzoek naar werd gestart. Er werd zo vaak en zo veel geld opgenomen van de Zwitserse rekening dat de man en vrouw wel het grootse deel van het jaar in Nederland moesten zitten. Uit het onderzoek bleek dat het stel dan ook verplicht was om in Nederland - en dus niet in Zwitserland wat het duo claimde - belasting te betalen.