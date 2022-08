Oud-voetballer Mendes da Silva blijft nog twee weken langer in de cel voor drugshandel

De 40-jarige oud-voetballer David Mendes da Silva moet ook de komende twee weken in de gevangenis doorbrengen. De rechter-commissaris in Rotterdam vindt de verdenking van drugshandel zwaar genoeg.

De voormalig middenvelder en zesvoudig international werd donderdag opgepakt op het feest ter ere van zijn veertigste verjaardag. Dat gebeurde in een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen en andere criminele activiteiten. Hij zou ook betrokken zijn bij de malafide illegale goksite Edobet en trok de aandacht van de recherche toen hij de afgelopen weken grote contante geldbedragen opnam.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelt dat het onderzoek naar Da Silva nog in volle gang is en sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt in dezelfde zaak.

Landskampioen met AZ

De geboren Rotterdammer met Kaapverdische roots debuteerde in 2000 in de hoofdmacht van Sparta. Mendes da Silva speelde daarna voor Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburg en Panathinaikos en sloot zijn carrière op 34-jarige leeftijd in 2017 af bij Sparta.

Met AZ vierde hij in 2009 de landstitel in Nederland, bij Red Bull Salzburg pakte hij de Oostenrijkse ‘dubbel’. Hij debuteerde bij Oranje in februari 2007 in de wedstrijd tegen Rusland. Mendes da Silva kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal.