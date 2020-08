Oud-student krijgt spijt van dronkemansactie en stuurt 20 jaar later gestolen ornament terug

Eerlijkheid

De bijzondere post bracht de RUG bovendien op een idee, vertelt directeur Arjen Dijkstra van het universiteitsmuseum. ,,We gaan er een tentoonstelling van maken die we voorlopig snatched heritage noemen. Die komt in het najaar de etalage naast het universiteitsmuseum in de Oude Kijk in Het Jatstraat.”

Bezemsteel

,,We kwamen er achter dat die was vervangen door een bezemsteel. De bloem die nu teruggekomen is, was al vervangen. Het Academiegebouw is meer dan honderd jaar oud en zo vallen er ook nog wel eens ornamenten af. En we missen ook nog wel het een en ander. Zoals de passer van Mathematica.”