Oud-schaatser Yep Kramer (61) zwaargewond na fietsongeval

Volgens lokale media was Kramer niet aanspreekbaar na het ongeval. Het is niet bekend hoe hij het nu maakt. Yep Kramer was een succesvol marathon- en langebaanschaatser die in 1983 tweede werd op het EK allround. Drie jaar eerder won hij op het WK brons op de 1500 meter. Hij deed twee keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 1997 achtste in de Elfstedentocht, die dat jaar gewonnen werd door Henk Angenent.