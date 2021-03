Oud-rechter: ‘Advocaten volgen tijdens klopjacht op Taghi was buitengewoon gevaarlijk’

De bekende oud-rechter Frank Wieland noemt het observeren van twee advocaten in Dubai in de jacht op Ridouan Taghi een ‘ondoordacht besluit en een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling’. Dat zegt Wieland in een interview met EenVandaag .

Deze nieuwssite onthulde vorig jaar dat het Openbaar Ministerie in de zomer van 2019, toen Ridouan Taghi nog voortvluchtig was, de Amsterdamse advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef heeft geschaduwd. De TCI, de geheime dienst van de politie, kreeg de tip dat Meijering in Dubai ‘hoogstwaarschijnlijk’ een ontmoeting zou hebben met Taghi. Hoewel de politie wist dat Meijering niet de advocaat was van Taghi, besloot het OM toch om hem en zijn collega te laten schaduwen. De Dubai Police stuurde tijdens ontmoetingen die de strafpleiters hadden met cliënten in een hotel foto’s door naar Nederland.

‘Dit is een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling’

Frank Wieland, voormalig rechter en de rechter die het levenslange vonnis tegen Willem Holleeder uitsprak, noemt de ‘Dubai-observatie’ gevaarlijk. ,,Politie en justitie hebben zich niet gerealiseerd dat waar zij visten naar de verblijfplaats van Ridouan Taghi, zij tegelijkertijd deze twee advocaten aan de haak hadden, die in feite als lokaas dienden. Dat vind ik toch wel een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling.” Wieland zegt dat OM en justitie wilden ‘scoren’. ,,Het is een ondoordacht besluit. Willen scoren, en dat is terecht, want dat wilde de hele samenleving hier. Maar niet met deze inzet.”

De prominente oud-rechter stelt dan ook dat de Nederlandse opsporingsinstanties te ver zijn gegaan. ,,Ik vind zo’n politieoperatie niet kunnen. Want stel je zit daar als gezochte, zware crimineel. Hoe weet je dan dat die advocaten niet met het OM onder een hoedje spelen? Jouw eigen advocaten!”

De advocaten Leon van Kleef (links) en Nico Meijering op Schiphol in beeld gebracht door het observatieteam van de politie.

‘OM heeft niet goed nagedacht over risico's

Volgens de rechter heeft het OM met de opsporingsinzet niet goed genoeg nagedacht over de mogelijke risico’s. ,,Ik vind wel dat je een heel groot risico neemt over de rug van twee advocaten. Die er misschien helemaal niets mee te maken hebben. En er in dit geval ook echt niets mee te maken hadden. Anders dan hun betrokkenheid bij de zaak. Maar ze vlogen niet voor Taghi naar Dubai.”

Het OM heeft zich op het standpunt gesteld dat het volgen van de advocaten weliswaar ongebruikelijk is, maar in dit geval gerechtvaardigd vanwege de dreiging die er uitging van Taghi. ,,Het achterhalen van zijn verblijfplaats en zijn aanhouding hadden de hoogste prioriteit, gelet op de zeer ernstige verdenkingen tegen hem. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het geven van opdracht tot een groot aantal liquidaties”, zei het OM.

Advocaat Leon van Kleef stelt dat hij nog steeds niet begrijpt dat het OM niet heeft ingezien dat de schaduwactie mogelijk gevaar voor hen heeft opgeleverd. ,,En als ze dat wel hadden kunnen bedenken, maar toch hebben doorgezet, heb ik er geen woorden voor. Er zijn internationale verdragen, die stellen dat de overheid verantwoordelijk is voor het vrije verkeer van burgers naar een advocaat. Die zijn geschonden. Ook is er geen overleg geweest met de top van het OM. Dat is tekenend.” Dat het OM ook maar mondjesmaat informatie deelt, irriteert de advocaat. ,,Wees dan transparant. Wat men deelt in de processen verbaal is niet compleet en niet plausibel.”

