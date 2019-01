Oud-profvoetballer Evander Sno en broers wéér voor rechter wegens knokken

Oud-profvoetballer Evander Sno én zijn twee broers staan morgen opnieuw voor de rechter vanwege geweld in het uitgaansleven van Amsterdam. In oktober 2017 zouden ze twee andere mannen hebben mishandeld. Dat gebeurde een half jaartje nádat een andere rechtszaak van een mishandeling uit 2013 was afgehandeld.

Sno en zijn twee oudere broers zouden in oktober 2017 in de Melkweg in Amsterdam ruzie hebben gekregen met twee mannen en daarbij rake klappen hebben uitgedeeld. De oudste broer van Evander wordt ook nog bedreiging met de dood ten laste gelegd.

De zaak doet denken aan een andere mishandelingszaak waar de drie broers bij betrokken waren. Die dateert uit 2013, ook toen waren twee mannen het slachtoffer van de broers. En ook toen bij een bekende uitgaansgelegenheid in Amsterdam: Paradiso. Terwijl Evander Sno (en ook zijn advocaat) nu niet bereikbaar is voor commentaar, gaf hij in aanloop naar de eerdere rechtszaak wél zijn kijk op de zaak: hij zou de ruzie juist hebben willen sussen en toen hij klappen kreeg, verdedigde hij zich. De poging doodslag waarvan hij toen werd verdacht (omdat hij zou hebben geschopt toen zijn slachtoffer op de grond lag), ontkende hij ten stelligste.

Vrijgesproken

En niet ten onrechte: Evander werd vrijgesproken. Uit camerabeelden concludeerde de rechtbank dat Sno’s zwaaiende bewegingen niet bedoeld waren om letsel toe te brengen. Zijn twee broers waren wel schuldig. Zij werden veroordeeld tot taakstraffen van 60 tot 200 uur. Ook moesten ze de slachtoffers een schadevergoeding van zo’n 2000 euro betalen.

Vijf maanden na die veroordeling in april 2017, ging het dus wéér mis met de broers. Nu bij de Melkweg, ook in Amsterdam. Opnieuw staan ze nu voor de rechter vanwege het slaan en schoppen van twee mannen. Ook Evander is weer verdachte. De slachtoffers uit de twee verschillende mishandelingszaken hebben volgens justitie niets met elkaar te maken.

Afgeperst

De naam Evander Sno (ex-profvoetballer van onder meer Ajax, Celtic, NEC en RKC, maar ook bekend als de voetballer die een hartstilstand kreeg) valt nogal eens bij de rechtbank in Amsterdam. In juli 2017 legde de zwakbegaafde Virgil L. (31) in Amsterdam-West een granaat bij de auto van Evander Sno. De voetballer was op dat moment in een eetcafé om de hoek. De granaat ontplofte. Een wegschietende scherf kwam in een woning terecht, in een bedje waarin een kind van anderhalf lag te slapen. Dat zou te maken hebben met het feit dat Sno - die tijdens zijn voetbalcarrière toch redelijk heeft verdiend - al jaren werd afgeperst. In 2015 werd voor het huis van de familie Sno ook al eens een granaat neergelegd.

Evander Sno heeft nooit iets over de afpersing willen zeggen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het uitgaansgeweld van oktober 2017 niets te maken met de granaataanval eerder dat jaar. In de zomer van 2017 zette Sno overigens ook een punt achter zijn voetbalcarrière, onder meer vanwege ‘zware privé-omstandigheden’. In diezelfde maand werd de granaat bij zijn auto neergelegd.