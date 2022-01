Oud-MIVD’er maakte onderdeel uit van spionageschandaal

Oud-MIVD’er Hans van de Ven, die vorig jaar dood in zijn Amstelveense woning werd gevonden, heeft meegewerkt aan een omstreden spionagealliantie die in 2020 werd onthuld. Mogelijk werd Van de Ven gewantrouwd als lek richting pers en wetenschap.

Van de Ven was als hoofd signaalanalyse van de militaire inlichtingendienst MIVD in de jaren 90 een van de Nederlandse deelnemers aan het zogeheten Maximator-overleg. Dat blijkt uit documenten die onderzoeksprogramma Argos heeft ingezien. Maximator is een spionagealliantie tussen Duitsland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en Nederland. Geheime diensten waren razend dat de geheime samenwerking in 2020 onthuld werd.

Via de Maximator-alliantie werkte Nederland tientallen jaren mee aan het ontsleutelen van geheime berichten van landen over heel de wereld. Dat was mogelijk dankzij een list van de Amerikaanse en Duitse geheime diensten. Die kochten in de jaren 60 in het geheim het Zwitserse bedrijf Crypto AG op, dat versleutelde communicatiemiddelen verkocht. Zo hadden Duitsland en de VS tientallen jaren algoritmes in handen om de meest gevoelige berichten te ontsleutelen.

Inlichtingencoup

Dat ‘de inlichtingencoup van de eeuw’ in 2020 via onder meer de Washington Post, ZDF en Argos naar buiten kwam, leidde tot ongenoegen bij meerdere regeringen. Verschillende landen gingen naarstig op zoek naar lekken richting de media. Opvallend is dat in augustus 2020 het Deense hoofd van de militaire inlichtingendienst Lars Findsen werd geschorst. Afgelopen december werd Findsen gearresteerd op verdenking van lekken van staatsgeheimen.

Het kan niet anders dan dat de Nederlandse MIVD ook op zoek is gegaan naar lekken, zegt onderzoeksjournalist Huub Jaspers in Argos. ,,Mijn inschatting is dat Hans van de Ven op nummer één stond van de oud-medewerkers die de MIVD verdacht van lekken.”

Inbraak

In de podcast De zwarte dag van Hans van deze site, waarin we zijn dood onderzoeken, vragen vrienden van Van de Ven zich af of de MIVD bemoeienis heeft gehad bij het abrupt afbreken van het politieonderzoek naar zijn dood, of bij een inbraak in zijn woning na zijn overlijden. De MIVD zegt desgevraagd niet in te gaan op vragen over ‘eventuele aan de MIVD toegedichte individuele zaken of personen’, maar stelt wel: ,,In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de MIVD zich niet mengt in het oordeel van de politie.”

Deze site onthulde gisteren dat het Openbaar Ministerie een onderzoek heeft geopend naar het overlijden van Hans van de Ven. Aanleiding is het speurwerk van deze site met een team van experts. Zo is gebleken dat de vorig jaar vastgestelde doodsoorzaak en sterfdatum niet kloppen.

