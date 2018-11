Oud-minister Bot: Nederland had schandelijke rol in zaak Julio Poch

Justitie gaf Spanje en Argentinië informatie over de laatste vlucht van de Argentijns-Nederlandse piloot voor zijn pensionering in 2009. Daarop hield Spanje hem daar aan en leverde hem uit aan Argentinië.



Bot - die minister was tot maart 2007 - vindt dat Nederland hem hier ‘in zijn kraag had moeten grijpen’ en hier had moeten berechten, zo zei hij tegen het radioprogramma Argos.



De oud-minister van het CDA staat hiermee lijnrecht tegenover het besluit van zijn eigen partijgenoten in het kabinet Balkenende IV. Maxime Verhagen was toen minister van Buitenlandse Zaken en Ernst Hirsch Ballin van Justitie.