Oud-medewerkers over VanMoof: ‘Klanten kwamen paar uur na reparatie terug met volgend probleem’

Eenzame paarden raken ‘chronisch gestrest’: dierenorga­ni­sa­ties pleiten voor verbod

Dierenorganisaties en experts op het gebied van dierenwelzijn waarschuwen steeds luider voor chronische stress bij paarden die alleen in de wei of stal staan. Ze willen een verbod op het houden van paarden in isolement. In sommige andere landen, zoals Duitsland, Zweden en Zwitserland, geldt zo’n verbod al.