Oud-marinier: ‘Nederland, stop alsjeblieft met discussiëren’

Oh, wat kan hij zich opwinden, als hij in de sportschool staat, werkend aan zijn herstel. Negentien dagen heeft hij in coma gelegen, en dan ziet hij mensen die in weerwil van de afspraken hun apparaten niet schoonmaken of geen afstand houden van elkaar. ,,Ik erger me mateloos. Mensen realiseren zich pas wat corona betekent, als ze het van dichtbij meemaken. Dat mag niet de manier zijn waarop we denken. De overheid doet een beroep op ons. Lúister dan gewoon.”