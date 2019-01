Oud-kapitein over schip dat vracht verloor: 'Het kan daar flink spoken’

Machiavel­liprijs voor bedreigde burgemees­ter

6:54 De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar ‘de bedreigde burgemeester’. Daarmee is de prijs dit jaar ,,een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is”, schrijft de jury. Namens de groep is bedreigde burgemeester is Jos Wienen van Haarlem bereid gevonden de prijs in ontvangst te nemen.