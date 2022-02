Oud-directeur Kanjer Wens alweer opgepakt na nieuwe zedenaangiftes

Update Gijzelne­mer Apple Store had explosie­ven op zijn lichaam, stonden niet op scherp

De man die gisteravond in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam werd gegijzeld, is een Bulgaar. Dat meldt de driehoek van Openbaar Ministerie, politie en burgemeester Femke Halsema. Gisteren werd nog door de politie gemeld dat het slachtoffer een Brit was.

13:01