Oud-directeur Kanjer Wens alweer opgepakt na nieuwe zedenaangiften

De aangiften kwamen binnen nadat de zaak eerder deze maand in de publiciteit kwam. De man zat eerder vast, maar werd onder voorwaarden geschorst. Op grond van de ‘nieuwe informatie’ is hij woensdag opnieuw vastgezet.

De nieuwe aangiften worden onderzocht. ,,De verdachte zal op een later moment worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.”

Eerder werd al bekend dat de man wordt verdacht van twee gevallen van ontucht in de tijd dat hij directeur was van Kanjer Wens Nederland, een organisatie die dagjes uit organiseert voor chronisch of ernstig zieke kinderen. Voordat hij daar werkte zou hij nog een minderjarige jongen hebben misbruikt.