Otto (5) en Roemer (7) redden vastgevroren ijsvogel

'Vieze poepvlek': Om huidskleur gepeste Myla maakt nu furore als model

10:31 Na een zware jeugd vol pesterijen over haar donkere huidskleur, wil Myla Makina uit Enschede de wereld tonen dat ze trots is op haar uiterlijk. De 20-jarige timmert hard aan de weg als model. „Na alle scheldpartijen en mishandelingen laat ik zien wat ik in huis heb, en wat ik heb, is mooi.”