Oss heeft genoeg van brandstichter: ‘Dadelijk zet ie onze school in brand, terwijl wij erin zitten’

,,Waarom steken ze scholen in brand?”, vraagt het meisje van 5 op de achterbank van de zwarte Renault nu al elf dagen aan haar moeder. Deze woensdagochtend weer, toen mama vertelde dat er in zo’n korte tijd bij een derde basisschool in Oss brand gesticht was. Dit keer de Nicolaasschool, die hemelsbreed maar één kilometer van haar eigen John F. Kennedyschool ligt waar in de nacht van 18 september een brandstichter één lokaal volledig verwoestte, maar waar rook en roet het complete gebouw voorlopig onbruikbaar maakten.