Oscar Dros nieuwe politiechef van Landelijke Eenheid

Dros is momenteel politiechef van de eenheid Oost-Nederland, en was daarvoor onder meer korpschef van Groningen en politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Dros is blij met de bedoeling. ,,Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om deze stap te maken. Wel realiseer ik me dat er een stevige uitdaging ligt om te komen tot een Landelijke Eenheid die toekomstbestendig is. Tegelijkertijd vindt er nu al veel waardevol politiewerk plaats om trots op te zijn. Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren de eenheid Oost-Nederland mede vorm mogen geven. Dit samen met vele bevlogen en betrokken collega’s. Met diezelfde betrokkenheid en bevlogenheid richt ik mij vanaf 1 februari op mijn nieuwe klus,” aldus Dros.