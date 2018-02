Orlando herdacht in Den Haag

De organisatie kreeg van de politie het verzoek uit te wijken naar een andere locatie, omdat de omgeving van het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg uitgebreid wordt onderzocht op sporen. De geplande wake is daarom uitgesteld. Wel vond er een besloten samenzijn plaats in theater De Vaillant.



Activisten Naomie Pieter en Vazle Shairmahomed maakten een statement over racisme en geweld tegen homo’s. De groep die bijeen kwam kende Orlando niet persoonlijk, maar had wel de behoefte om steun bij elkaar te zoeken.