Orkaan Ophelia verandert zon in roodgerande oranje vuurbal

De zeer zware storm Ophelia, die vooral in Ierland voor veel ellende zorgt, veroorzaakt in Nederland een opvallend bijverschijnsel. De zon en de hemel kleuren rood en oranje. Volgens de meteorologen van Weerplaz a is dat bijzonder.

Met zijn oranje kleur en rode rand lijkt de zon vandaag op een vuurbal. Vanmorgen vroeg was dat goed te zien. Veel Nederlanders probeerden het fenomeen vast te leggen, maar dat is moeilijker dan gedacht.



Saharastof, dat deze kant op waait, en de roetdeeltjes uit de rook van de enorme bosbranden in Portugal en het noorden van Spanje zijn verantwoordelijk voor de bijzondere kleur van de zon. ,,Deze stofdeeltjes breken het zonlicht en filteren het deels, waardoor de lucht geeloranje kleurt en de zon roder”, verklaart weerman Wilfred Janssen.

Dat ziet er volgens de meteoroloog nog veel spectaculairder uit in Frankrijk en Groot-Brittannië. ,,Daar was dat effect gisteravond nog veel beter te zien. Vooral in Londen werden veel foto’s gemaakt.”

Grauwe lucht

Saharastof waait wel vaker deze kant op, maar vooral de asdeeltjes van de bosbranden zorgen dit keer voor een extra sterk effect. Kwaad kan het niet, stelt Janssen gerust. ,,Als het gaat regenen, valt er rotzooi op de auto’s. Verder hebben we er niet veel last van.”

Wie gisteren naar de hemel staarde, moet het opgevallen zijn dat de kleur van de lucht niet diepblauw was. ,,Eerder grauw, een vaag kleurtje, terwijl het zicht goed is. Dat is één van de tekenen dat er stof in de lucht zit", weet Janssen.

Nazomerweer

De zon is vandaag vooral in het noorden van het land lang te zien. Janssen: ,,De rest van het land wordt getrakteerd op een flets zonnetje.” Als morgen de pluim van stof en rook naar het westen trekt, krijgen we meer bewolking. De zon zal in het zuiden en zuidoosten van het land wel beter doorbreken.

Daarna is het afgelopen met het nazomerweer. ,,Morgen is de laatste droge dag. In de avond valt er in het noordwesten een spatje regen.” Het wordt 17 tot 21 graden.

Dat geldt ook voor donderdag. ,,Dan is het vaker bewolkt met een beetje regen.” Vanaf vrijdag valt er vaker regen en gaat de temperatuur naar beneden. In het weekend wordt het 14 tot 15 graden. ,,Dat past bij de tijd van het jaar”, aldus Janssen.