Orkaan José passeert Sint-Maarten: hulpgoederen nu snel onderweg

Zaterdag kwamen pallets vol hulpgoederen van het Rode Kruis aan in Curaçao. In het laadruim stonden zo’n 2000 keukensets met pannen en potten, 5800 zeilen, 9000 jerrycans, generatoren en zonnepanelen klaar om uitgedeeld te worden. Maar tot zaterdagavond hadden de hulpverleners alleen nog geen idee wanneer dat zou zijn. ,,Maar gelukkig lijkt het deze keer mee te vallen. Het is donker, dus onze mensen op het eiland kunnen het nog niet precies zien, maar het natuurgeweld was stukken minder dan de eerste keer’’, zegt Iris van Deinse van het Rode Kruis.

De eerste dagen na zo’n ramp zijn voor hulpverleners cruciaal om in kaart te brengen wat er precies aan hulp nodig is. Zaterdag kwamen vier reddingswerkers van USAR aan in Curaçao die het gebied gaan verkennen om te kijken hoe ze het beste kunnen helpen. Ook het Rode Kruis heeft specialisten in Curaçao klaar staan om in Sint-Maarten precies in kaart te brengen waar nu de meeste hulp nodig is. Het gaat om twee data-experts die met speciale drones de schade precies in kaart gaan brengen, 1 logistiek medewerker en een waterspecialist die gaat onderzoeken wat er nodig is om het waterleidingsysteem weer aan de praat te krijgen.