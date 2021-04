Organisaties slaan alarm om problemen binnen jeugdzorg: ‘Moet nu echt iets veranderen’

André Kuipers: ‘In het heelal moet het krioelen van het leven’

17 april Als 12-jarig jongetje kreeg André Kuipers (62) sciencefictionboekjes van zijn oma. Daarna koerste hij in een rechte lijn naar de ruimtevaart. Hij was de eerste Nederlander die twee keer de ruimte inging en die iedereen die het maar horen wilde daarna – in honderden theatershows – vertelde hoe hij genoot van ‘het zweven’.