Organisatie die problemen ouders in toeslagenaffaire moet oplossen dreigt vast te lopen

Stroperige afhandeling

Het is bekend dat de UHT al langer worstelt met de stroperige afhandeling van de verzoeken om compensatie. Mensen die zich als gedupeerde van het toeslagenschandaal melden, krijgen vaak relatief snel te horen of ze in aanmerking komen voor 30.000 euro compensatie. Maar in de stappen erna, bijvoorbeeld als gedupeerden aangeven recht te hebben op meer geld, loopt het vast. Het duurt naar verwachting nog jaren voordat alle gedupeerden zijn geholpen. De organisatie is in korte tijd opgericht en vervolgens uitgebreid. De (politieke) druk om het proces te versnellen is groot.