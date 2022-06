Organisatie: boeren op de snelweg is individuele keuze

Dinsdag nog meldde de politie ‘waar het nodig en mogelijk is’ actief te gaan optreden tegen trekkers op de snelweg. Dat is namelijk wettelijk verboden. Farmers Defence Force had dinsdag nog opgeroepen niet met trekkers op de snelweg te komen. Van den Oever vanochtend: ,,In principe ja. Maar wat de boer zelf doet, dat moet hij zelf weten.’’ En: ,,Hoe sneller we via de snelweg kunnen, hoe sneller we er ook weer af zijn. Als we via kleine weggetjes rijden wordt de vertraging nog veel groter.’’ Bart Kemp stelt overigens dat zijn organisatie niet heeft opgeroepen niet met de trekker de snelweg op te gaan.