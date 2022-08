Oproep: hoe kom jij financieel het najaar door? Deel je tips met ons

We zijn benieuwd hoe je thuis de touwtjes aan elkaar knoopt. En vooral: welke eenvoudige besparingstips je met ons wilt delen. Minder vaak douchen, zelf groente verbouwen, de was weer buiten aan de lijn, het mag van alles zijn. Wie wil zijn tips kort en kernachtig met ons delen?



Zaterdag publiceren we een bloemlezing uit de inzendingen. Mails, met naam en woonplaats, mogen uiterlijk donderdagavond in maximaal 200 woorden naar: oproep@dpgmedia.nl.



DPG Media gebruikt je persoonsgegevens zodat de redactie contact met je op kan nemen, deze zullen nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Meer informatie vind je in ons privacy-statement.