Oproep bloedbank: genezen coronapatiënt kom plasma geven

Vanaf vandaag ploft bij coronapatiënten die positief getest zijn op het virus een brief op de mat, waarmee zij zich bij de Nederlandse bloedbanken van Sanquin kunnen melden. Aan de ex-coronapatiënten wordt gevraagd of zij bloedplasma willen doneren als ze twee weken vrij zijn van klachten. Het bloedplasma van die patiënten gaat vervolgens naar ziekenhuizen met coronapatiënten.

Lagere sterfte

Die ziekenhuizen gaan onderzoek doen of het plasma kan helpen om patiënten met het nieuwe coronavirus covid-19 te genezen. Hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin: ,,Bij de sars-epidemie in 2002 en 2003 zagen we destijds een positief effect van de inzet van plasma. De hoop is dat dit ook bij corona ook zo is. Dit zijn beide coronavirussen.’’

De uitkomsten waren destijds gunstig. ,,Er waren toen aanwijzingen voor een lagere sterfte en kortere ziekenhuisopname’’, beschrijft Zaaijer. ,,Als coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen dit toegediend krijgen, hopen we daarmee te voorkomen dat die patiënten op de intensive care terecht komen.’’

Hoe dat werkt? ,,Antistoffen zijn een soort vorkjes die met hun tanden de uitsteekseltjes van het virus herkennen en daarop vast gaan vast zitten’’, legt de professor uit. ,,Dat vindt het virus niet fijn, want die uitsteekseltjes zijn op zoek naar nieuwe longcellen die ze kunnen infecteren. Zo schakelen die antistoffen het virus uit.’’

‘Blij en optimistisch’

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is de trekker van dit onderzoek en gaat er samen met vijf medische centra aan werken. ,,We zijn blij en optimistisch, maar er moet in korte tijd ook nog veel uitgezocht worden’’, verklaart LUMC-woordvoerder Hennie Castelein. Zo moet bijvoorbeeld de onderzoeksopzet nog worden goedgekeurd.

Volgens een recent artikel in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet blijkt dat antistoffen in het plasma van herstelde patiënten van virusinfecties gebruikt kunnen worden als behandeling, zonder ernstige bijwerkingen. ,,Er zijn gunstige aanwijzingen bij ebola, sars, en de vogelgriep, maar er zijn nog nauwelijks gegevens gepubliceerd die aantonen dat dit ook geldt voor het nieuwe coronavirus’’, licht professor Zaaijer toe.

Ook in de Verenigde Staten en China wordt gewerkt aan behandeling van patiënten met bloed van herstelde patiënten. Experts zeggen dat deze mogelijke behandeling eerder beschikbaar zal zijn dan reguliere medicijnen. Longartsen zitten momenteel met hun handen in het haar, omdat de aanbevolen medicijnen niet veel effect hebben, maar wel veel bijwerkingen, zo erkende de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) dit weekend in een interview met deze krant.

Alleen bij positieve test

Bloedbank Sanquin benadrukt dat het niet de bedoeling is dat mensen zich melden die vermoeden dat zij corona hebben gehad. ,,Deze oproep is echt alleen bedoeld voor mensen met een positieve test, waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat zij corona hadden’’, onderstreept Zaaijer. Deze gegevens worden gecheckt bij de GGD’s.

Vorige week onthulde deze krant dat de Nederlandse bloedbanken ook een groot bevolkingsonderzoek gaan doen door massaal bloed te testen op corona. Bij zo’n tienduizend plasma- en bloeddonoren wordt onderzocht of die donoren antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus. De bloedtesten moeten duidelijk maken of er in Nederland al een grote groep bestand is tegen corona. Zaaijer legde daarover uit: ,,Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van corona is genezen, het virus niet nog een slachtoffer weet te pakken. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune mensen dat de uitbraak niet verder gaat.’’

Bekijk hieronder een video over het landelijke bevolkingsonderzoek bij plasma- en bloeddonoren.

En luister hier naar Achter het Verhaal, waarin Marcia Nieuwenhuis vertelt over deze nieuwe aanpak: