Oproep aan reizigers: wees alert op signalen van kinderseks

Het meldpunt wordt gerund door Terre des Hommes. Alle meldingen worden onderzocht. Verheijen: ,,Serieuze zaken geven we door aan de politie in die landen. Terre des Hommes werkt ook samen met privé-detectives in die landen om meer bewijs te verzamelen.''



Onlangs leidde onderzoek van Terre des Hommes tot de arrestatie van een Nederlander in Nepal. Een andere Nederlander is eveneens in Nepal tot acht jaar cel veroordeeld.



In de campagne 'Don't look away' wordt de oproep verspreid via advertenties op Facebook . Afgelopen jaar bereikte Defence for Children ruim 660.000 mensen via Facebook en 42.000 via Twitter.