Oprichter Extinction Rebellion: ‘Massale burgerlijke ongehoorzaamheid is enige wat ons kan redden’

Nee, heel vrolijk word je niet van een lezing van de 53-jarige biologische landbouwer uit Wales, Roger Hallam. De Brit, die zelf vier kinderen op de wereld zette, weet zeker dat de mensheid eraan gaat als we nú niets doen aan de ongebreidelde CO2-uitstoot. Hij rekent zo'n 180 aanhangers in een zaaltje in Amsterdam voor dat het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius een lachertje is. Reken maar op 5 graden of meer. Moeder aarde wordt zo heet, met hittegolven van 50 graden Celsius, dat oogsten massaal mislukken met wereldwijde hongersnoden als gevolg. Hij heeft de wetenschappelijke kansberekeningen erop nageslagen: miljarden mensen komen om van de honger. ,,En of het er nu 6 miljard of 3 miljard zijn, dat maakt het niet minder gekmakend verschrikkelijk. Het gaat om de vraag wat we er aan gaan doen.’’

Priemen

Houthakkershemd, een knotje, graatmager, priemende ogen en een baardje. Als hij niet zou vertellen wat hij deed, wist je het toch. Hallam is een van de oprichters van Extinction Rebellion, afgekort XR, en uitgegroeid tot het gezicht van de beweging. In de negen maanden dat XR bestaat is er veel gebeurd. In vijftig landen zijn afdelingen opgericht en in het Verenigd Koninkrijk zijn honderdduizend aanhangers. In april bezette XR bruggen over de Theems in Londen waardoor de beweging in één klap bekend werd. Het logo, een cirkel met een zandloper erin, wordt herkend in de straten.

,,Honderdduizenden mensen, gewone mensen, weten nu: we're fucked.’’ Hallam zat plots aan tafel met de top van Greenpeace, hoofdredacteuren en politici. Het bevestigde hem in zijn wereldbeeld. ,,They don't give a shit, anders hadden ze wel iets gedaan.’’

Goed mis

In 2005 kreeg Hallam door dat het goed mis was met het klimaat. Zijn akkers in Wales werden geplaagd door zeven weken regen. ,,Vijftien hectare oogst verwoest. Ik moest 25 mensen ontslaan en was de facto bankroet. Daarna volgde een ongekend harde winter. Een boer weet dan dat er iets mis is.’’ Hallam boert nog steeds, maar nu in kassen. ,,Daar kan ik het klimaat regelen. Duizenden boeren die buiten werken zitten nu in hun rats omdat ze niet weten wat ze moeten doen.’’

Volledig scherm Een ‘die-in’ bij Utrecht CS van XR. © Foto Ruud Voest Hij werd steeds activistischer, bezettingen, een hongerstaking - want er is geen tijd om te praten. XR is niet voor watjes, houdt Hallam zijn publiek voor. ,,Je moet jezelf opofferen, lijden voor het goede doel. Daar horen risico's bij. Je moet roekeloos worden. Wat maakt het uit? We zijn fucked.’’

Alleen door massale burgerlijke ongehoorzaamheid waarbij duizenden mensen gearresteerd worden, kan er iets veranderen. ,,Alleen dan zal de elite luisteren. Maak ze ongerust, raak ze waar het pijn doet en alleen dan praten ze met je.’’ Een oplossing voor de opwarming van de aarde geeft hij niet. ,,Die zijn er genoeg. Ze worden alleen niet uitgevoerd.’’

XR wil actie. In Nederland bleef de actiegroep tot dusver vrij onopgemerkt met ‘die-ins’, een variant op de ouderwetse sit-in, waarbij mensen voor dood gaan liggen bij Utrecht CS, en een actie met veel nepbloed op het Plein in Den Haag. Maar Hallam belooft Londense toestanden zodra er genoeg aanhangers zijn. 7 oktober moet de eerste wereldwijde krachtproef worden. In grote Europese steden, ook in Amsterdam, komen er blokkades om het verkeer te ontwrichten. XR Nederland rekent op duizend mensen die meedoen.

Niet alleen mannen

De vergelijking met Occupy - de wereldwijde beweging die een andere economie wilde - en de Gele Hesjes gaat volgens hem niet op. Beide bewegingen kwamen op als een dreigende vloedgolf, maar eindigden in de anonimiteit. ,,Occupy was niet georganiseerd. Extinction Rebellion is gepland, niet zomaar ontstaan. De Gele Hesjes gebruikten geweld of stonden het toe. Effectieve actiegroepen wijzen geweld af. En een fout die wij niet maken is dat de XR alleen uit mannen bestaat. Wij willen dat vrouwen, kinderen en ouderen meedoen: de revolutionairen die regimes omverwerpen. Zij geven de strijd een legitiem universeel karakter.’’