Oppas misbruikt zeven zeer jonge meisjes uit regio Eindhoven: Limburgers opgepakt

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant startte meteen een onderzoek opgestart met een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO). Hieruit bleek dat de vrouw sinds 2019 via een aantal verschillende oppassites haar diensten als oppasser aanbood. ,,Bij zes gezinnen waar de vrouw oppaste heeft er misbruik plaatsgevonden. In totaal werden zeven meisjes - destijds tussen de een en zes jaar oud - hiervan slachtoffer.”



De videobeelden van het misbruik werden doorgestuurd naar de 58-jarige man. Het OM meldt: ,,Er zijn geen aanwijzingen dat de kinderporno naar anderen is toegestuurd of bijvoorbeeld op het darkweb is geplaatst. Dankzij het verzamelde beeldmateriaal, verklaringen van de verdachten en andere onderzoeksresultaten heeft het onderzoeksteam de slachtoffers kunnen achterhalen.”



Persofficier van justitie Janine Kramer: ,,Inmiddels is duidelijk dat zeven kinderen slachtoffer zijn geworden van het misbruik. Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat het bij meer kinderen is gebeurd.”