Opnieuw woning beschoten in Amsterdam

Aan de dood ontsnapt en drie vrouwen gered in Soedan

8:46 Michel Barbier (52) keek tijdens een vredesmissie in Zuid-Soedan de dood in de ogen toen hij achterna werd gezeten door schietende soldaten. Toch nam hij op zijn vlucht drie vrouwen mee die anders vrijwel zeker zouden zijn vermoord. Nu is hij de eerste in 65 jaar die bij de Marechaussee een dapperheidsonderscheiding krijgt.