Opnieuw tbs-verlenging voor man die Sybine Jansons (13) doodde: ‘Geen uitzicht meer op verlof of vrijheid’

Sybine verdween op 19 januari 1999 in de buurt van haar woonplaats Maarn in de provincie Utrecht. Haar lichaam werd ruim een maand later teruggevonden in een vaart bij Breukelen. C. kwam in beeld als verdachte nadat hij was opgepakt voor twee gewelddadige verkrachtingen, gepleegd in de zomer van dat jaar. Hij was al eerder veroordeeld voor ernstige zedendelicten.