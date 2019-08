Opnieuw recorddroogte in deel van land: dit zijn de gevolgen

In Twente en de Achterhoek is het neerslagtekort volgens de waterschappen inmiddels even groot als in 1976, het droogste jaar ooit gemeten. In het oosten en zuiden van het land is de afgelopen weken aanhoudend minder regen gevallen dan in de rest van Nederland. Terwijl juist deze gebieden, de hoge zandgronden, afhankelijk zijn van neerslag voor hun watervoorziening: zij krijgen geen water aangevoerd via rivieren of kanalen.