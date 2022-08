Opnieuw moeten mensen buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Voor de zoveelste nacht op rij is het deze zaterdagavond zo druk bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel dat mensen buiten moeten slapen. Om hoeveel mensen het precies gaat kon een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers niet zeggen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 asielzoekers buiten slapen. In de nacht van donderdag op vrijdag waren het er rond de driehonderd. Nog niet eerder waren het er zoveel.

Toezicht

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het voorterrein van het aanmeldcentrum vrijdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat politie en gemeente meer mogelijkheden hebben voor toezicht en bijvoorbeeld preventief kunnen fouilleren. De bedoeling ervan is dat met name kwetsbare vrouwen en kinderen, maar ook personeel dat werkzaam is op het terrein beschermd worden.

Afgelopen tijd sliepen geregeld asielzoekers buiten. Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum, waar ook mensen de nacht doorbrachten op stoelen in de wachtruimtes. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

Inbreukprocedure

Sophie in ‘t Veld, de delegatieleider van D66 in het Europees Parlement heeft schriftelijke vragen aan de Europese Commissie gesteld over de situatie in Ter Apel. In ‘t Veld beschrijft daarin de asielcrisis in Nederland en de schrijnende situatie waarin sommige asielzoekers terechtkomen.

Ook vraagt ze of een inbreukprocedure - een zwaar instrument - op tafel ligt. De Commissie wijst een lidstaat er in zo’n geval op dat ze zich niet aan de Europese regels houdt, en de staat, in dit geval Nederland, moet daarop reageren. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de Commissie een zaak bij het Europese Hof van Justitie beginnen.