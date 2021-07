Opnieuw minder treinen door tekort aan verkeersleiders

Video De man achter de bekende luchtrecla­me: ‘Zitten nu op zo'n 1500 vlieguren’

28 juli ‘Frank gewoon 4-3-3‘, ‘€9.000.000!! Bedankt Sywert‘ en ‘Date mij! ❤ ❤ ❤ Sibbejan.nl‘. Het is zomaar een greep uit de spandoeken die afgelopen weken via social media grote bekendheid kregen. Ze stegen stuk voor stuk op achter één van de vliegtuigen van Bert van de Bunte. De 29-jarige ziet een gigantische groei in luchtreclame. Meerdere keren per dag stijgt er wel een vliegtuig op vanaf vliegveld Teuge.