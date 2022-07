Opnieuw minder treinen door personeelstekort NS

MET VIDEO Nederland in Verzet trekt 200 demonstran­ten naar Harderwijk: politie massaal aanwezig

Op de demonstratie van Nederland in Verzet in Harderwijk zijn zo'n 200 betogers afgekomen. Het bonte gezelschap marcheerde vanaf de Boulevard de woonwijk Stadsweiden in, onder het zingen van strijdliederen en het roepen van leuzen. De betoging verliep zonder problemen.

1 juli