Opnieuw handgranaat aangetroffen in Amsterdamse Spuistraat

Het is de tweede keer in korte tijd dat in de Spuistraat, overdag een razenddrukke verkeersader, een explosief wordt achtergelaten. Op 5 april gebeurde het bij de chique nachtclub Mad Fox onder het W Hotel. Die club heeft daarna de deuren moeten sluiten.



Het explosief dat vandaag is aangetroffen, lag een stuk verderop in de richting van het Centraal Station. Specialisten van de politie hebben na onderzoek vastgesteld dat het om een handgranaat gaat, en dus is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderweg. De omgeving blijft tot aan hun komst ruim afgezet.