Opnieuw gezin uit auto gestapt in Beekse Bergen

video Militairen Schiermon­nik­oog beginnen straks aan moeilijk toeganke­lij­ke oostkant

10:10 Een honderdtal militairen is vanmorgen aangekomen op Schiermonnikoog om daar de getroffen stranden op te ruimen. Ze worden vergezeld door tientallen vrijwilligers. De opruimactie begint rond uur of tien aan de oostkant van het eiland, als de zon volledig op is en het hoge water verdwenen.