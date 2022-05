Opnieuw geen bedden voor 120 vluchtelingen in Ter Apel: ‘Ze moeten op stoelen slapen’

De oorzaak voor de drukte vanavond is de sluiting van twee opvanglocaties in Breda en Nijmegen. Een deel van de ongeveer 200 mensen werd naar een crisisnoodopvang in Heerenveen gebracht, maar het deel dat daar niet meer paste moest nu noodgedwongen terug naar het azc in Ter Apel, aldus een woordvoerder

Grote drukte

Al weken worstelt het COA met grote drukte in het centrum waar alle vluchtelingen in Nederland zich moeten melden alvorens naar andere plekken te worden gestuurd. Hierdoor moet het COA vaak op het laatste moment nog extra slaapplekken vinden en slapen asielzoekers soms op stoelen. In Ter Apel is plek voor 2000 mensen. Om Ter Apel te ontlasten moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland vanaf midden deze week 150 opvangplekken per regio realiseren.