Opnieuw explosie bij restaurantketen Lobi BBQ, nu in Rotterdam

De politie laat weten het verband te onderzoeken met eerdere explosies en beschietingen. De afgelopen weken zijn bij vestigingen van Lobi BBQ in Dordrecht, Rotterdam en Den Haag explosieven geplaatst of is een vestiging beschoten. Bij geen van de geweldsincidenten vielen slachtoffers.

De 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel die een week geleden in Den Haag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van explosieven en beschietingen van de vestigingen van Lobi BBQ zit voorlopig vast. De politie vermoedt een verband, maar het onderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Volgens de politie gedroeg de Capellenaar zich verdacht in de omgeving van de Haagse vestiging van de keten. Onduidelijk is nog of hij iets met de incidenten in Rotterdam en Dordrecht te maken heeft.