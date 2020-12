Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt in Beverwijk

Podcast Gegijzeld: iedereen wilde van mij winnen vanwege mijn vader

9 december In de derde aflevering van de podcast Gegijzeld gaat Arjan Erkel in gesprek met Dennis van der Geest. Oud-judoka, sportschoolhouder en dj. Arjan praat met hem over judo, over de band met zijn vader die ook zijn coach was, over wereldkampioen zijn en over tegenslag in het leven.