Opnieuw code geel voor oosten van Nederland: onweer met hagel en windstoten

In het oosten start de dag op sommige plaatsen met bewolking en mist. De mistwaarschuwing geld voor de komende uren. Het zicht kan op sommige plaatsen beperkt zijn van 100 tot 50 meter. Het verkeer kan daar hinder van ondervinden, maar later in de ochtend trekt de mist weg en wordt het zich beter.



Bij een licht briesje uit noordelijke richting wordt het 18 tot 20 graden in het Waddengebied, 21 graden langs de westkust en 22 tot 26 graden verder landinwaarts, meldt Weerplaza. Het is broeierig en in de loop van de dag vormen zich stapelwolken die kunnen uitgroeien tot fikse regen- of onweersbuien.



In het zuiden en oosten van het land komen, net als gisteren, in de loop van de middag en avond fel onweer voor met veel regen. Voor de eerste drie provincies loopt de weerswaarschuwing van 17.00 uur tot middernacht. In Limburg kan het vanaf 09.00 uur al los gaan, eerst tot 15.00 uur, maar later op de dag volgen opnieuw onweersbuien.